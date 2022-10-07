Украинские военные сообщают о сбоях в работе и периодических отключениях Starlink на линии фронта. В Украине спутниковый интернет Илона Маска включили с конца февраля.

О проблемах в работе Starlink пишет Financial Times.

"Некоторые из отключений привели к катастрофическим потерям связи в последние недели", - сказал один высокопоставленный украинский правительственный чиновник, непосредственно знакомый с проблемой.

Другой чиновник сказал, что сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки солдат на телефоны доверия.

Оба украинских чиновника заявили, что проблемы возникли, когда солдаты освободили территорию от армии России и перешли прежнюю линию фронта, говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы с работой устройств были серьезными в Херсонской и Запорожской областях, а также они наблюдались в районе Харькова и на Донбассе.

В Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами, которые давно осуществляют кибератаки на детище Маска.

FT предполагает, что причиной стали ограничения геолокации.

Ранее "Страна" сообщала, что интернет от Starlink теперь доступен на всех континентах, включая Антарктиду, а также о том, что Starlink снижает цены на свой интернет по всему миру.