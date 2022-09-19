Спутниковый интернет SpaceX Starlink теперь доступен на всех континентах планеты Земля.

Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в своём аккаунте в сети Twitter.

"Сеть Starlink сейчас активна на всех континентах, включая Антарктиду", - пишет Илон Маск.

Его сообщение об активности сети на всех континентах появилось вскоре после того, как он написал, что Starlink "предназначен только для мирного использования".

Согласно карте покрытия сети Starlink, спутниковый интернет недоступен в России, Беларуси, Афганистане, Венесуэле, Иране, Кубе, Китае, Северной Корее и Сирии.

Россия также не входит в "лист ожидания" и категорию стран "скоро будет", где интернет Starlink планируется развернуть позднее. При этом в "лист ожидания" включены несколько американских штатов и Украина, а в категории "скоро будет" значатся Индия, Казахстан, Турция и др.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что друзья и близкие Илона Маска отговаривали его от покупки Twitter, называя ее "огромной проблемой". В окружении Маска беспокоились, что он недооценивает связанную с Twitter "головную боль".