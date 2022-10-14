Компания SpaceX попросила минобороны США взять на себя оплату услуг спутникового интернета в Украине, который обеспечивают терминалы Starlink. Ранее компания Илона Маска передала их в помощь Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение телеканала.

Компания Маска сообщает Пентагону, что речь идет о сумме более $120 миллионов до конца 2022 года и около $400 миллионов до конца 2023-го.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме компании SpaceX, отправленном в сентябре.

Среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон, есть июльский запрос Илону Маску на еще почти 8000 терминалов Starlink от командующего украинскими вооруженными силами генерала Валерия Залужного.

CNN пишет, что письма приходят на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink, которые внезапно затронули всю линию фронта на юге 30 сентября, что повлияло на попытки украинцев прорваться через этот фронт.

По словам источника телеканала, украинские силы не были предупреждены, что теперь, когда Украина освобождает свою территорию, необходимо сделать запрос на включение услуг Starlink.

Маск не стал оспаривать отключение, заявив, что происходящее на поле боя засекречено.

Напомним, что предложение SpaceX о прекращении финансирования Starlink прозвучало на фоне растущего беспокойства по поводу лояльности Маска, который опубликовал в Twitter спорный "мирный план", согласно которому Украина должна отказаться от Крыма.

Также CNN пишет, что трудно переоценить влияние Starlink в Украине после семи месяцев войны. Терминалы используют военные для связи, для управления дронами. Простыми и маневренными устройствами широко пользуются и гражданские.

Несколько тысяч терминалов для спутникового доступа в интернет Украине передала не только компания Маска, но и, например, Польша.