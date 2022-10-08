Илон Маск раскритиковал статью Financial Times, в которой говорилось о перебоях со связью Starlink, используемой украинскими военными на линии фронта в Украине.

"Плохой репортаж FT. В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя был оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и к концу года превысит 100 миллионов долларов. Что касается того, что происходит на поле боя, это засекречено", – написал Маск в Твиттере.

Тем временем FT показала карту, где именно были отключения связи от Starlink.

В российских военных пабликах выдвигают версию, что причиной перебоев могло быть действие российской системы РЭБ "Тирада". Это комплекс радио-электронной борьбы для поражения спутников связи.

Financial Times со слов украинских военных написала, что "некоторые из отключений привели к катастрофическим потерям связи в последние недели". Сбои также вызвали панические звонки солдат на телефоны доверия.

Напомним, в конце февраля Илон Маск заявил, что спутниковая система "Старлинк" станет доступна в Украине.