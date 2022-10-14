Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине, о чем ранее сообщили СМИ.

"SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами. Это неразумно", - написал Маск в Twitter.

Напомним, по данным CNN, компания SpaceX попросила Пентагон продолжить финансировать систему спутникового интернета Starlink в Украине, поскольку у нее не будет на это средств. Об этом свидетельствуют письма и документы, оказавшиеся в распоряжении телеканала.

Как сообщают в SpaceX, речь идет о сумме примерно 400 миллионов долларов в 2023 году и 120 миллионов - до конца текущего года.

Предложение SpaceX о прекращении финансирования Starlink прозвучало на фоне растущего беспокойства по поводу лояльности Маска, который опубликовал в Twitter спорный "мирный план", согласно которому Украина должна отказаться от Крыма.