Twitter пересматривает политику "вечной блокировки" пользователей "в соответствии с видением Илона Маска в отношении платформы социальных сетей".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, передает Reuters.

Twitter изучает, существуют ли другие инструменты модерации контента, которые могли бы заменить запрет — самое суровое наказание за нарушение правил.

Илон Маск ранее обещал разблокировать в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа.

Однако в материале Financial Times говорится, что любое изменение политики вряд ли проложит путь к возвращению Трампа на платформу, поскольку Twitter не рассматривает возможность отмены запретов, введенных за нарушение его политики против подстрекательства к насилию.

Ранее Маск публично отказался от покупки Twitter, обвинив его в раздутой статистике пользователей. Однако СМИ утверждают, что Илон Маск снова захотел купить Twitter. Daily Star утверждает, что бизенсмен предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию.