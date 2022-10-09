Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт американского чернокожего рэпера Канье Уэста, усмотрев в его публикациях антисемитизм. Тогда Уэст продолжил антисемитские высказывания, но на этот раз в Twitter.

Об этом сообщает издание Complex.

Instagram ограничил доступ музыканту после того, как он выложил свое личное сообщение рэперу Diddy: "Это не игра. Ты будешь примером для всех евреев, которые надоумили тебя позвонить мне. Никто не смеет мне угрожать или оказывать на меня влияние. Я говорил тебе, это война. Займись собственными делами". Свой пост он подписал "Иисус - еврей".

После блокировки аккаунта Уэст перешел в Twitter. Первый же его пост гласил, что он "собирается устроить "death con 3" на евреев". Вероятно, рэпер имел в виду американскую шкалу готовности вооруженных сил DEFCON, где третья стадия означает повышенную боеготовность.

"Самое смешное, что я не могу быть антисемитом, потому что чернокожие на самом деле тоже евреи", - добавил скандальный артист.

Кроме того, Уэст обратился и к Марку Цукербергу, основателю компании, владеющей соцсетью.

"Посмотри, Марк. Ты прогнал меня из Instagram, а ведь раньше был моим nigga", - написал он.

Модераторы Twittera уже удалили сообщения Уэста.

Это не первый раз, когда чернокожего музыканта обвиняют в антисемитизме.

Ранее мы рассказывали, что американский рэпер Канье Уэст, который сейчас называет себя Йе, представил лонгслив (мужскую футболку с длинным рукавом) с надписью White Lives Matter - то есть "Жизни белых важны". Это произошло в рамках презентации новой коллекции его бренда YEEZY на неделе моды в Париже.

Также "Страна" сообщала, что у Канье Уэста биполярное расстройство. Он часто совершает странные поступки. Например, осенью 2020 года за час запостил в Twitter более сорока православных икон.

Эта болезнь стала одной из причин расставания Канье Уэста и Ким Кардашьян.