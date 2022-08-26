Google отслеживает 39 типов персональных данных. Это больше, чем другие крупнейшие технологические фирмы. Самой заботящейся о конфиденциальности компанией является Apple, она отслеживает всего 12 типов данных.

Об этом говорится в отчете StockApps.

Причина - меньшая зависимость Apple от рекламы, чем Google. Поэтому в Apple стараются отслеживать только те данные, которые необходимы компании.

Apple, Amazon, Facebook, Google и Twitter собирают данные о местоположении, историю браузера, активность на сторонних веб-сайтах, а в случае Google — также электронные письма в Gmail.

"У большинства людей нет времени или терпения читать политики конфиденциальности, которые могут занимать несколько страниц для каждого веб-сайта, который они посещают. В результате пользователи в конечном итоге позволяют Google собирать все необходимые им данные, соглашаясь с условиями политики конфиденциальности", - говорит Эдит Ридс из StockApps.

По данным StockApps, Facebook отслеживает только 14 типов данных, в то время как Amazon - 23, а Twitter - 24.

Напомним, недавно бывший сотрудник Twitter обвинил компанию в утечке конфиденциальных данных пользователей.

Также мы писали о том, что прошлым летом Amazon оштрафовали на 746 миллионов евро за нарушение правил конфиденциальности.