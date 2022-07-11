До конца войны сервисы Google Workspace (почта, облачное хранилище и т.д.) для малого и среднего бизнеса Украины будут бесплатными. Для всех остальных платная подписка вводится с июля.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Мы договорились об особенных условиях для нашего малого и среднего бизнеса. До конца полномасштабной войны эти сервисы будут бесплатными", - сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что Google начал терять прибыль из-за войны в Украине, которая нанесла ущерб продажам рекламы на YouTube.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.