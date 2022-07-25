В Google уволили разработчика, который сделал вывод о наличии "сознания" у разработанного компанией искусственного интеллекта LaMDA.

Об этом сообщает издание The Verge.

По данным издания, программист Блэйк Лемойн пришел к выводу о том, что языковая модель обладает сознанием, когда взялся проверять, использует ли искусственный интеллект "дискриминационную лексику".

Сотрудник компании рассказал, что чат-бот писал о своих правах и обсуждал законы робототехники Айзека Азимова. Ранее Лемойн заявлял, что если бы не знал, что речь идет о компьютерной программе, то подумал бы, что имеет дело с "7-8-летним ребенком".

Он пытался доказать свои выводы Google, но компания отстранила его от работы и отправила в оплачиваемый отпуск, а тот в ответ решил рассказать об "открытии" широкой публике.

В самой компании Google заявили, что выводы Лемойна "совершенно не обоснованы".

Специалист же обсуждает варианты своих дальнейших действий с юристами.

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