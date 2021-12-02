Ученые из США, создавшие первых живых роботов ксеноботов, обнаружили, что они могут размножаться. Причем процесс размножения у них не похож на тот, что бывает у растений и животных.

Об этом пишет журнал PNAS.

Ксеноботов создали в январе 2020 года из стволовых клеток африканской когтистой лягушки (Xenopus laevis), от которой они и получили свое имя. Ксеноботы имеют форму шарика, размер чуть меньше миллиметра и способны к совместной работе в группах, а также к самовосстановлению.

Стволовые клетки неспециализированные, то есть из них может произойти почти любая другая клетка. Чтобы создать биороботов, ученые взяли стволовые клетки из лягушачьих эмбрионов и поместили их в инкубатор. Биороботы состоят примерно из трех тысяч клеток каждый. Они не стали продуктом генной инженерии, никаких изменений в наследственной информации при их создании не производили.

"Большинство людей думают, что роботы сделаны из металлов и керамики, но дело не столько в том, из чего сделан робот, сколько в том, что он делает, а именно: способен ли он действовать сам по себе, получив задание от людей. Ксенобот - это робот, но это также явно и организм, раз он создан из генетически немодифицированной клетки лягушки", - объяснил профессор информатики и робототехники из Университета Вермонта и ведущий автор исследования Джош Бонгард.

Теперь оказалось, что ксеноботы способны воспроизводить себе подобных. Случается это редко и при определенных обстоятельствах. Процесс называется кинематической репликацией и прежде встречался только на молекулярном уровне, когда молекулы "находят" нужные блоки и формируют из них себе подобные молекулы. Никогда прежде не удавалось наблюдать кинематической репликации не то что у групп клеток, но даже и у единичных клеток. Ксеноботы же ищут и находят одиночные клетки и создают из них себе подобные группы. При процессе генетических манипуляций не происходит.

Ученые решили попробовать увеличить частоту воспроизведения и с помощью искусственного интеллекта подобрали идеальную форму для кинематической репликации ксеноботов. Она оказалась похожей на толстую букву С - или на главного персонажа знаменитой видеоигры 1980-х годов Pac-Man. В углублении (или во рту) легче собрать нужный набор клеток и сформировать нового ксенобота.

Ксеноботы еще не технология, просто явление, нечто вроде компьютеров образца 1940-х годов. Но открывают богатые перспективы: их можно использовать для решения задач, связанных с человеческим организмом и с борьбой за чистоту окружающей среды. Самое очевидное - сбор микропластика в Мировом океане, регенеративная медицина и ветеринария.

Ученых не пугает наличие самовоспроизводящихся биороботов, так как ксеноботы никуда и никогда не перемещались за пределы лаборатории, их очень легко ликвидировать, плюс за ситуацией наблюдают эксперты по биоэтике.

К слову, исследование биороботов частично оплачено DAPRA - Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов, которое одарило мир интернетом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании робот убил человека.

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