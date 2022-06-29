Представитель Федеральной комиссии США по связи (FCC) Брендан Карр призвал Apple и Google удалить видеосервис TikTok из своих магазинов приложений App Store и Google Play.

Копию письма главам корпораций чиновник опубликовал в своем Твиттере 29 июня.

Карр объяснил свой призыв тем, что китайская социальная сеть скрыто собирает данные пользователей и отправляет их материнской компании ByteDance.

"TikTok - это не то, чем кажется на первый взгляд. Это не просто приложение для обмена забавными видео или мемами. Это волк в овечьей шкуре. По своей сути TikTok работает как сложный инструмент наблюдения, который собирает большое количество личных и конфиденциальных данных", - полагает Карр.

В письме также говорится, что если Apple и Google не удалят приложение, они должны будут отчитаться о своем решении до 8 июля. В ответе IT-гиганты должны будут объяснить, почему они считают допустимым тайный сбор данных о гражданах США и их отправку в Пекин.

Как писала "Страна", еще предшественник Байдена Дональд Трамп хотел запретить в США китайский сервис коротких видео TikTok.

Между тем в 2021 году самым посещаемым ресурсом в интернете стала именно социальная сеть TikTok.