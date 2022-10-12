Администрация США не намерена комментировать публикацию о якобы состоявшемся телефонном разговоре американского миллиардера Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку бизнесмен не представляет американское правительство.

Об этом заявил на брифинге 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я предоставил бы господину Маску самому раскрыть детали своих разговоров. Очевидно, он не представляет правительство США", - сказал Кирби. реагируя на публикацию о якобы проведенном телефонном разговоре бизнесмена с Путиным касательно урегулирования конфликта в Украине.

При этом Кирби подчеркнул, что именно украинскому руководству предстоит решить, когда начать переговоры о мире с Москвой.

Как писала "Страна", издание Vice ранее сообщило, что Маск недавно провел разговор с Путиным. Однако сам Маск это опроверг.

"Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", - заявил Маск.

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