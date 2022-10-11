Прежде чем предложить свой "мирный план" для Украины, американский миллиардер Илон Маск общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил американский политолог Ян Бреммер, сославшись на разговор с самим Маском.

Заявление политолога приводит издание Vice.

Бреммер раскрыл содержание разговора с Маском в рассылке, направленной подписчикам своей консалтинговой компании Eurasia Group.

Илон Маск сказал Бреммеру, что Путин "готов к переговорам", но только в том случае, если Крым останется российским, Украина будет нейтральной и признает захват "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей. Путин также якобы сказал Маску, что эти цели будут достигнуты, "несмотря ни на что".

Кроме того, президент России упомянул и возможный ядерный удар в случае вторжения Украины в аннексированный Крым.

Маск заявил Бреммеру, что "нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода".

Однако вскоре поле появления публикации Маск ее опроверг.

В Твиттере у бизнесмена попросили прокомментировать, правдиво ли заявление Бреммера о его переговорах с Путиным.

"Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос", - ответил Маск.

Ранее "Страна" приводила "мирный план" Маска. Он предполагает выборы в регионах, присоединенных РФ, под наблюдением ООН, формальное вхождение Крыма в состав России, как это было с 1783 года, обеспечение полуострова водоснабжением и нейтральный статус Украины.

Мы также разбирались, почему план появился именно сейчас и какова была реакция на него.