Американский миллиардер Илон Маск считает, что президент США Джо Байден слишком стар для второго срока, о намерении баллотироваться на который политик заявил на днях.

Об этом предприниматель заявил в интервью газете Financial Times.

По мнению Маска, возраст главы государства не должен слишком отличаться от среднего возраста населения страны.

"Может быть, разница в одно поколение от среднего возраста - это нормально. Но в два? Когда у тебя уже есть правнуки, я не знаю, насколько ты можешь оставаться в контакте с народом. Это вообще возможно?!" - задал риторический вопрос Маск.

Как писала "Страна", чуть менее года назад основатель компаний Tesla и SpaceX даже предложил установить предельный возраст для выдвижения на политические должности.

"Давайте установим предельный возраст, после которого вы не сможете баллотироваться на политический пост, например, чуть ниже 70", - написал Маск в своем Твиттере.

А на днях бизнесмен выдвинул еще одно предложение на политическую тему: сделать Тайвань специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао. По его мнению, Китай с Тайванем "вполне вероятно, смогут заключить соглашение с еще более мягкими условиями, чем в случае Гонконга".