Белый дом подтвердил намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Об этом заявила пресс-секретарь президентской администрации Карин Жан-Пьер на брифинге.

"Я просто повторю. Президент много раз говорил, и я много раз говорила: президент намерен баллотироваться", - заявила официальный представитель Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

Как писала "Страна", ранее такое заявление неофициально сделал сам Байден. Об этом он сказал в частной беседе телеведущему Элу Шарптону, разговор с которым состоялся в Белом доме.

"Я собираюсь сделать это снова. Я иду", - сказал Байден своему собеседнику.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру в президенты США после выборов в Конгресс.

Вместе с тем и Дональд Трамп заявил, что мысленно уже принял решение об участии в президентских выборах.

При этом опросы показывают, что американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена кандидатами на следующих выборах. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок.