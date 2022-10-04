Президент США Джо Байден заявил, что собирается идти на второй срок
Президент США Джо Байден заявил, что намерен идти на второй президентский срок.
Об этом он сказал в частной беседе телеведущему Элу Шарптону, разговор состоялся в Белом доме, пишет телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
"Я собираюсь сделать это снова. Я иду (на выборы - Ред.) - сказал Байден своему собеседнику.
Очередные президентские выборы должны состояться 5 ноября 2024 года. На момент голосования Байдену будет 81 год.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден объявит о решении выдвинуть свою кандидатуру в президенты США после выборов в Конгресс.
Вместе с тем, ранее и Дональд Трамп заявил, что мысленно уже принял решение об участии в президентских выборах.
При этом опросы показывают, что американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена кандидатами на следующих выборах.
При этом опрос показал, что Трамп находится в более прочном положении. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.
Трамп, по опросам, является явным фаворитом избирателей Республиканской партии на предварительных выборах среди других потенциальных кандидатов от республиканцев.