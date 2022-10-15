Американский миллиардер Илон Маск написал пост в Twitter, из которого можно сделать вывод, что он вновь готов оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины.

"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - такая запись появилась в Twitter у миллиардера, который ранее отказался оплачивать эти расходы.

"Впрочем, зная стиль Маска, нужно дождаться более четко сформулированных подтверждений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в пятницу, 14 октября, СМИ предупредили, что Илон Маск собирается прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени. Компания попросила Пентагон взять эти расходы на себя.

Вскоре Маск подтвердил эту информацию. Он добавил, что, отказываясь от поддержки Starlink в Украине, лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Также мы писали, что министерство обороны США ведет переговоры с компанией предпринимателя Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink в Украине. Пентагон считает необходимым, чтобы местные военные продолжали пользоваться средствами космической связи.