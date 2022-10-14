Министерство обороны США ведет переговоры с компанией предпринимателя Илона Маска по поводу спутникового интернета Starlink в Украине. Пентагон считает необходимым, чтобы местные военные продолжали пользоваться средствами космической связи.

Об этом сообщили журналистам представители министерства обороны США.

Ранее СМИ со ссылкой на документы написали, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink в Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.

"Единственное, что я могу сказать сейчас, – это то, что мы находимся в контакте со SpaceX по этому поводу, по поводу Starlink, но больше сказать мне сейчас нечего", - ответила на вопросы официальный представитель Пентагона.

А источник в американских военных кругах сказал журналистам, что Starlink доказал "исключительную эффективность" в ходе боевых действий в Украине, и в Пентагоне считают необходимым, чтобы украинские военные сохраняли подобные возможности.

"Мы прорабатываем с нашими партнерами и союзниками все варианты, как мы можем удовлетворить актуальные потребности украинцев", - добавил он.

Также в Пентагоне заявили, что могут найти альтернативу Маску для обеспечения военных Украины спутниковой связью.

Как рассказывала "Страна", в пятницу СМИ предупредили, что Маск собирается прекратить поддержку спутникового интернета Starlink в Украине. В SpaceX заявили, что больше не в состоянии за свой счет дарить терминалы Украине и финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени. Компания попросила Пентагон взять эти расходы на себя.

Вскоре Маск подтвердил эту информацию. Он добавил, что, отказываясь от поддержки Starlink в Украине, лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.