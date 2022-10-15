Миллиардер Илон Маск сделал несколько новых заявлений по использованию Starlink в Украине, развивая вчерашний скандал вокруг этой темы.

Он прокомментировал заявление Пентагона, что для нужд ВСУ найдут другую систему связи, альтернативную Starlink.

Об этом Маск написал в своем Твиттере.

"Есть большая разница между связью в мирных условиях и связью на фронте. Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте - остальные умерли", - пишет Маск.

Он заявил, что россияне пытаются во что бы то ни стало "убить" Starlink.

В другом посте Маск не без раздражения замечает: "Starlink - ведущая система связи для украинской армии на фронте. Если кто-то другой хочет выполнять эту работу - добро пожаловать".

"Наконец, Маск обращает внимание на то, что все прочие способы связи на линии фронта отсутствуют - все разрушено или нарушено. Остался только Starlink", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, накануне Илон Маск подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине.

Также сообщалось, что о перепалке Маска и пославшего его Мельника.