Накануне Илон Маск подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине. Фото: Фейсбук

Миллиардер Илон Маск сделал несколько новых заявлений по использованию Starlink в Украине, развивая вчерашний скандал вокруг этой темы.

Он прокомментировал заявление Пентагона, что для нужд ВСУ найдут другую систему связи, альтернативную Starlink.

Об этом Маск написал в своем Твиттере.

"Есть большая разница между связью в мирных условиях и связью на фронте. Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте - остальные умерли", - пишет Маск.

Он заявил, что россияне пытаются во что бы то ни стало "убить" Starlink.

В другом посте Маск не без раздражения замечает: "Starlink - ведущая система связи для украинской армии на фронте. Если кто-то другой хочет выполнять эту работу - добро пожаловать".

"Наконец, Маск обращает внимание на то, что все прочие способы связи на линии фронта отсутствуют - все разрушено или нарушено. Остался только Starlink", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Маск заявление Пентагона, что для нужд ВСУ найдут систему связи, альтернативную Starlink

Маск заявление Пентагона, что для нужд ВСУ найдут систему связи, альтернативную Starlink

Напомним, накануне Илон Маск подтвердил планы отказаться от финансирования Starlink в Украине.

Также сообщалось, что о перепалке Маска и пославшего его Мельника.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.