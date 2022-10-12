Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления о недавнем разговоре между Владимиром Путиным и американским бизнесменом Илоном Маском.

Об этом пишут российские СМИ.

Он также подтвердил слова Маска, заявив, что "беседа была полтора года назад".

Напомним, о том, что Илон Маск общался с Путиным прежде чем предложить свой "мирный план" для Украины, заявил американский политолог Ян Бреммер, сославшись на разговор с Маском.

Позже Маск заявил, что информация не соответствует действительности, а с Путиным он общался полтора года назад о космосе.

Ранее "Страна" приводила "мирный план" Маска. Он предполагает провести новые референдумы в регионах, аннексированных РФ, под наблюдением ООН, формальное вхождение Крыма в состав России, обеспечение полуострова водоснабжением и нейтральный статус Украины.

Мы также разбирались, почему план появился именно сейчас и какова была реакция на него.

Тем временем война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.