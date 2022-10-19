Российские войска 18 октября "провели ограниченные наземные атаки на северо-востоке Харьковской области, чтобы восстановить утраченные позиции".

Об этом пишет Американский институт изучения войны.

"Минобороны РФ заявило, что российские войска отбили поселок Горобовку на северо-востоке Харьковской области, примерно в 16 км к северо-востоку от Купянска, и что российские войска провели ограниченную атаку вокруг Кисловки, примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска. Украинский генштаб и российские источники, в частности, заявили, что российские войска обстреляли Котляровку к югу от Кисловки, что указывает на то, что украинские силы продвинулись к юго-востоку от Купянска до района Котляровки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее новый командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин, выступая с первым докладом о положении дел в зоне боевых действий, заявил, что ВСУ "не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ" на Купянском направлении.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что ВСУ наступают на восток от Купянска, а войска РФ потеряли связь между Сватово и Кременной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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