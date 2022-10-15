Сегодняшний ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области затронет также жителей соседних областей - Житомирской, Черкасской и Черниговской.

Всех их власть призывает сократить потребление электроэнергии сегодня вечером. Особенно важно сделать это в период с 17 до 23 часов, напоминает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Напомним, в Киевской области возможны веерные отключения света, из-за удара пострадал объект энергоинфраструктуры.

Тем временем в Украине резко выросли спрос и цены на товары "на случай веерных отключений" - от свечей до генераторов.

Напомним, война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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