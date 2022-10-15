Утром в субботу, 15 октября, российские войска атаковали Киевскую область. От ракетного удара пострадала одна из громад.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

О пострадавших не сообщается. Детали Кулеба обещал обнародовать позже.

В киевских пабликах сообщали, что взрыв прозвучал до того, как дали воздушную тревогу.

Напомним, 10 октября армия России атаковала Киевскую область беспилотниками с территории Беларуси.

Также сообщалось, что 13 октября по Киевщине ударили дроны-камикадзе. по области

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