Россияне выпустили ракету по Киевской области. Иллюстративный кадр

Утром в субботу, 15 октября, российские войска атаковали Киевскую область. От ракетного удара пострадала одна из громад.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

О пострадавших не сообщается. Детали Кулеба обещал обнародовать позже. 

В киевских пабликах сообщали, что взрыв прозвучал до того, как дали воздушную тревогу.

Утром россияне нанесли ракетный удар по одной из громад Киевской области

Напомним, 10 октября армия России атаковала Киевскую область беспилотниками с территории Беларуси.

Также сообщалось, что 13 октября по Киевщине ударили дроны-камикадзе. по области

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