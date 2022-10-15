В Киевской области возможны веерные отключения света. Из-за удара пострадал объект энергоинфраструктуры
В результате утреннего ракетного удара по Киевской области, под который попала одна из громад, серьезно пострадал объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого возможны веерные отключения света.
Об этом сообщает "Укрэнерго"
Также жителей региона просят экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00. В "Укрэнерго" призывают использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение, перенести стирку на ночные часы.
Напомним, ранее мы публиковали график веерных отключений света в Киевской области.
Также сообщалось, что Украина должна сократить потребление электричества на 25%, чтобы избежать веерных отключений.
Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.