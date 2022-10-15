В результате утреннего ракетного удара по Киевской области, под который попала одна из громад, серьезно пострадал объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого возможны веерные отключения света.

Об этом сообщает "Укрэнерго"

Также жителей региона просят экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00. В "Укрэнерго" призывают использовать энергоемкие электроприборы, выключить лишнее освещение, перенести стирку на ночные часы.

Напомним, ранее мы публиковали график веерных отключений света в Киевской области.

Также сообщалось, что Украина должна сократить потребление электричества на 25%, чтобы избежать веерных отключений.

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