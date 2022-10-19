В Министерстве иностранных дел Китая "не знают" об атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября, в результате которой погибли пять гражданских, среди которых беременная женщина.

Об этом, отвечая на вопрос Reuters, на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Я не знаю, что вы упомянули", - сказал чиновник.

По его словам, позиция Китая по украинскому вопросу является "последовательной и четкой".

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - сказал представитель китайского МИД.

В то же время Министерство иностранных дел и посольство Китая 15 октября призвали своих граждан, находящихся сейчас в Украине, немедленно покинуть страну из соображений безопасности.

Как писала "Страна", утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - войска РФ атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе. По Киеву было зафиксировано 5 ударов дронами. В результате атаки на жилой дом погибли 5 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.