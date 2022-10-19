Днем в среду, 19 октября, во время воздушной тревоги, над Киевом украинская противовоздушная оборона (ПВО) сбила несколько российских ракет.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

Он также напомнил, что отбоя воздушной тревоги пока не было и призвал оставаться в укрытиях.

"ПВО продолжает работать", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, недавно сообщалось, что ВСУ сбили две российские ракеты возле села Кипти в Черниговской области.

Также мы писали, что сегодня во время воздушной тревоги в Винницкой области прогремели взрывы. Россияне нанесли по региону ракетный удар.

Кроме того, сообщалось, что в Харьковской области под обстрел попала "скорая". Пострадали сотрудники ГСЧС.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

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