Украинская ПВО сбила над Киевом несколько ракет - Кличко
Днем в среду, 19 октября, во время воздушной тревоги, над Киевом украинская противовоздушная оборона (ПВО) сбила несколько российских ракет.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
Он также напомнил, что отбоя воздушной тревоги пока не было и призвал оставаться в укрытиях.
"ПВО продолжает работать", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, недавно сообщалось, что ВСУ сбили две российские ракеты возле села Кипти в Черниговской области.
Также мы писали, что сегодня во время воздушной тревоги в Винницкой области прогремели взрывы. Россияне нанесли по региону ракетный удар.
Кроме того, сообщалось, что в Харьковской области под обстрел попала "скорая". Пострадали сотрудники ГСЧС.
Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
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