МИД Украины удивлен заявлением китайской стороны по поводу того, что Китай не знает об атаках России на города Украины с помощью дронов иранского производства.

Об этом сообщил представитель МИДа Олег Николенко в Фейсбуке.

"Представитель МИД Китая утверждает, что он ничего не знает об атаке российских дронов на Киев. Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу", — отметил чиновник.

Николенко добавил, что МИД надеется на более жесткий ответ Китая на действия РФ.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН", - подытожил Николенко.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что в Министерстве иностранных дел Китая "не знают" об атаке дронов-камикадзе на Киев 17 октября. По его словам, позиция Китая по украинскому вопросу является "последовательной и четкой".

Между тем Министерство иностранных дел и посольство Китая 15 октября призвали своих граждан, находящихся сейчас в Украине, немедленно покинуть страну из соображений безопасности.