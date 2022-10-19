В Киеве коммунальные службы заканчивают убирать завалы жилого дома на улице Жилянской, который был разрушен вследствие удара российским дроном-камикадзе. В результате атаки погибли пять человек.

В сам дом зайти можно только со стороны заднего двора через чёрный вход и то только на первый этаж. Парадный вход и подъезд в доме обрушились на всех четырёх этажах. Из-за этого людей, находящихся в крыле дома, которое не обрушилось, эвакуировали через окна.



"Страна" поговорила с жителем дома на Жилянской, который в момент удара находился в своей квартире.

"Мне удалось выжить из-за того, что моя квартира находится на первом этаже в противоположном конце дома от места удара",- рассказывает Данил.

Молодой человек проживает в доме на Жилянской с 10 лет, по его словам, он был знаком с несколькими погибшими.

"Я услышал четыре взрыва. Сначала подумал, что мне кажется, но когда задрожали стены, я понял, что начался обстрел. Все время до приезда спасателей я находился в квартире. После их приезда меня эвакуировали и сказали искать бомбоубежище",- рассказывает Данил.

Сейчас молодой человек приехал в свою квартиру, чтобы забрать личные вещи. По его словам, дом восстановлению не подлежит.

"Сейчас поеду к товарищу, потом к маме, у меня есть где жить, мне повезло. Главное, что остался живым",- говорит Данил.

Напомним, 17 октября из-за атаки дронов-камикадзе пострадал жилой дом в Шевченковском районе на улице Жилянской.

Как сообщал Кличко, разрушенный дом не подлежит восстановлению. Он также добавил, что людей, которые лишились жилья в результате атаки, размещают в отелях и предоставляют временное жилье, а также рассматривают возможность предоставить пострадавшим постоянное новое жилье.

Мы также публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе 17 октября на столицу Украины.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.