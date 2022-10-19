"Когда задрожали стены, понял, что это обстрел". Житель дома на Жилянской рассказал об ударе дрона-камикадзе
В Киеве коммунальные службы заканчивают убирать завалы жилого дома на улице Жилянской, который был разрушен вследствие удара российским дроном-камикадзе. В результате атаки погибли пять человек.
В сам дом зайти можно только со стороны заднего двора через чёрный вход и то только на первый этаж. Парадный вход и подъезд в доме обрушились на всех четырёх этажах. Из-за этого людей, находящихся в крыле дома, которое не обрушилось, эвакуировали через окна.
"Страна" поговорила с жителем дома на Жилянской, который в момент удара находился в своей квартире.
"Мне удалось выжить из-за того, что моя квартира находится на первом этаже в противоположном конце дома от места удара",- рассказывает Данил.
Молодой человек проживает в доме на Жилянской с 10 лет, по его словам, он был знаком с несколькими погибшими.
"Я услышал четыре взрыва. Сначала подумал, что мне кажется, но когда задрожали стены, я понял, что начался обстрел. Все время до приезда спасателей я находился в квартире. После их приезда меня эвакуировали и сказали искать бомбоубежище",- рассказывает Данил.
Сейчас молодой человек приехал в свою квартиру, чтобы забрать личные вещи. По его словам, дом восстановлению не подлежит.
"Сейчас поеду к товарищу, потом к маме, у меня есть где жить, мне повезло. Главное, что остался живым",- говорит Данил.
Напомним, 17 октября из-за атаки дронов-камикадзе пострадал жилой дом в Шевченковском районе на улице Жилянской.
Как сообщал Кличко, разрушенный дом не подлежит восстановлению. Он также добавил, что людей, которые лишились жилья в результате атаки, размещают в отелях и предоставляют временное жилье, а также рассматривают возможность предоставить пострадавшим постоянное новое жилье.
Мы также публиковали фото и видео последствий атаки дронов-камикадзе 17 октября на столицу Украины.
Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.