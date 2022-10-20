Москва грозит расторгнуть "зерновое соглашение" из-за расследования ООН по иранским дронам, которые Россия каждый день использует для атак по Украине.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он заявил, что в ответ на расследование ООН по использованию Россией иранских беспилотников Москва может "пересмотреть сотрудничество" с ООН, в том числе не продлить "зерновое соглашение".

Напомним, вчера прошло закрытое заседание Совбеза ООН, которое собрали страны НАТО по поводу налетов иранских дронов на Украину. После него Тегеран и Москва продолжают отрицать, что сотрудничают по беспилотникам.

Также ранее Путин допустил, что из-за подрыва Крымского моста зерновая сделка может быть поставлена под вопрос.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.