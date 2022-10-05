Вечером во вторник, 4 октября, жители российского Белгорода заметили в небе над городом странное свечение. Желтый столб света поднимался высоко над домами. В сети предполагают, что это могли быть испытания российской лазерной установки или редкое природное явление.

Так, одна из версий, которая возникла в российских пабликах: свечение возникло в ходе испытаний российской лазерной установки "Пересвет", презентованной Путиным в 2018 году. Установка предназначена для ослепления военных спутников противника.

И как раз на днях появилось сообщение минобороны РФ о том, что российские военные "проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите". Новость вышла за сутки до необычных оптических явлений. Подробностей эксперимента и даты его проведения в ней не раскрывалось.

По более прозаической версии - над Белгородом вчера наблюдалось редкое природное явление "солнечный столб" (его также называют "лунным столбом").

Оно известно науке и вызывается отражением света на ледяных кристаллах, которые содержатся в воздухе.

Судя по фото таких "столбов" из Википедии - речь может идти именно об этом атмосферном явлении.

Напомним, в июле сообщалось, что в небе над Донецком появилось большое странное свечение.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".