Известный продюсер и бывший участник группы "Modern Talking" Дитер Болен заявил, что если бы страны Запада не вводили санкции против России после начала войны в Украине, и политики "разумно" сели бы за стол переговоров, то не нужно было бы прибегать к "выкрутасам" в борьбе с энергетическим кризисом.

Заявление он сделал еще в конце августа на саммите основателей университета предпринимателей, но видео начали активно обсуждать в соцсетях на днях.

Продюсер утверждает, что теперь Россия будет продавать свой газ в Азию за "гораздо большие деньги".

В ответ боксер Владимир Кличко напрямую обратился к Болену. Он заявил, что сейчас Россия совершает "геноцид всего украинского".

"Вам, Дитер Болен, все равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?" – написал Кличко.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский призвал лидеров G7 ввести санкции против энергетического сектора РФ и полностью ее изолировать.

Также "Страна" рассказывала, что западные СМИ опасаются "подводной войны" со стороны РФ и атак на газопроводы, которые отрежут поставки в ЕС.