Украинец Сергей Бабкин, россиянин Борис Гребенщиков и британец Дэйв Стюарт, известный как экс-участник группы Eurythmics, записали совместную песню "Face to Face", посвященную войне в Украине. Каждый исполнил по куплету на своем языке.

Песня через метафоры и образы рассказывает об ужасах войны и дает надежду на ее скорое завершение победой Украины.

В записи композиции также приняла участие американская певица Стиви Никс, бывшая солистка Fleetwood Mac.

С помощью песни музыканты хотят собрать средства на платформу UNITED24 для помощи украинцам и армии.

"Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с подлинными легендами. Я также безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена. Уже более полугода украинский народ и украинская земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Мне хотелось бы, чтобы эта песня не только выражала эту боль, но и дарила надежду, напоминала, что так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно восторжествует, мы уже видим эту победу на горизонте", - прокомментировал Бабкин выпуск песни.

В поддержку Украины высказалась и Стиви Никс.

"С того дня, когда началась война, Украина и ее народ в моем сердце. Для меня большая честь - спеть эту песню... Я надеюсь, она напомнит людям и дальше поддерживать Украину. Во время своих концертов я напоминаю людям - война не закончилась", - отметила певица.

Напомним, что недавно Гребенщиков сначала написал, а потом удалил пост о том, что Россия объявит войну всему миру и перекроет выезд.

А весной легендарная рок-группа Pink Floyd записала песню в поддержку Украины с солистом "Бумбокса".