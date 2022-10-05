Российский музыкант Борис Гребенщиков заявил, что завтра-послезавтра могут полностью закрыть выезд из России.

Об этом он написал в своем телеграм-канале 5 октября.

"Есть опасения, что завтра-послезавтра власти могут объявить войну со всем миром и полностью перекрыть выезд из России", – было сказано в записи.

Правда, через некоторое время Гребенщиков удалил этот пост.

68-летний музыкант выступил против вторжения России в Украину и сейчас живет за пределами РФ, в Великобритании.

Между тем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

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