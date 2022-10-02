Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на шесть часов задержали для проверки на границе с Молдовой в Черновицкой области.

Об этом он сам рассказал в видеообращении.

При нем было три иконы, которые, по словам Павла, не имеют исторической ценности и были куплены в иконной лавке. Но именно они стали причиной задержания. В сети публикуют фото этих икон.

61-летний митрополит заявил, что пересекал границу в Черновицкой области в сопровождении других священнослужителей. Он рассказал, что сначала правоохранители пропустили всех, а затем попросили паспорт обратно.

"Нас завели в какой-то гараж. Каждый открыл свой чемодан, я это сделал с радостью, потому что я ввожу в Украину, в Лавру, но ничего никогда не вывозил из Украины... Долго нас мурыжили, пока все проверили", — сказал митрополит.

"Попросили у СБУ, кто там, сфотографировать эти иконы. Позже я их благословил, подарил им по шоколадке, по календарю, сделали общее фото для молитвы, и нас пропустили... Еще раз говорю, у нас ничего не было", - рассказал митрополит.

Павел говорит, что уехал в Молдову на "диагностику".

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