На концерте Земфиры на Кипре у посетителей на входе отбирали украинские флаги.

Об этом рассказывает в Инстаграм посетительница концерта Екатерина Козачук.

Она смогла пронести флаг, спрятав его в кармане, а затем, во время концерта, пронесла его и бросила на сцену.

Девушке не понравилось, что Земфира после этого просто подняла его и унесла закулисы.

"Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и не разворачиваясь заносит его за кулисы. Я и вся толпа начинает кричать "нет войне". Проходит минут 5 и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в почему не бывало, и собирать цветы из первых рядов. Занавес. Минус 1 флаг любимой страны. Минус 1 любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует", – добавила она.

Отметим, что это не первый скандал с Земфирой и украинским флагом. В 2016 году, выступая в Вильнюсе, она крикнула "я прошу вас, я прошу вас, бл@дь, уберите флаг!", когда увидела флаг Украины у фанатов.

После вторжения РФ в Украину Земфира записала антивоенную песню. В клипе на песню "Мясо" были использованы рисунки режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой на военную тему.