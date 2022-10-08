Оксимирона, выступившего против войны в Украине, внесли в список иностранных агентов России
Известный российский рэпер Оксимирон, который дал антивоенный концерт в Берлине, а прибыль отдал на нужды украинских беженцев, внесен в список иностранных агентов Минюстом РФ.
Оксимирон (гражданское имя - Мирон Федоров) открыто выступил против вторжения в Украину и после начала войны покинул Россию.
За рубежом он провел серию благотворительных концертов в поддержку Украины. Летом московская прокуратура требовала признать его песню "Последний звонок" экстремистской.
Также в России "Медузу", Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иностранных агентов.
Ранее Минюст РФ внес украинского журналиста Романа Цимбалюка в список иноагентов.
Однако в Кремле отказались комментировать заявление Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов.
Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.
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