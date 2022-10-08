Известный российский рэпер Оксимирон, который дал антивоенный концерт в Берлине, а прибыль отдал на нужды украинских беженцев, внесен в список иностранных агентов Минюстом РФ.

Оксимирон (гражданское имя - Мирон Федоров) открыто выступил против вторжения в Украину и после начала войны покинул Россию.

За рубежом он провел серию благотворительных концертов в поддержку Украины. Летом московская прокуратура требовала признать его песню "Последний звонок" экстремистской.

Также в России "Медузу", Ходорковского и Каспарова внесли в реестр иностранных агентов.

Ранее Минюст РФ внес украинского журналиста Романа Цимбалюка в список иноагентов.

Однако в Кремле отказались комментировать заявление Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов.

Тем временем война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.