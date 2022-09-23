Минюст РФ внес украинского журналиста Романа Цимбалюка в список иноагентов
Министерство юстиции Российской Федерации включило украинского журналиста Романа Цимбалюка в список физических лиц-иноагентов.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В качестве иностранного источника финансирования указана Украина, в обосновании – осуществление политической деятельности. Как и неделей ранее, реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не пополнялся.
Роман Цимбалюк был корреспондентом УНИАН в Москве с 2008 года, но в январе 2022 года покинул Россию.
Ранее мы писали, что Минюст России внес гражданина Украины журналиста Дмитрия Гордона в список иностранных агентов.
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