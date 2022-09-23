Министерство юстиции Российской Федерации включило украинского журналиста Романа Цимбалюка в список физических лиц-иноагентов.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве иностранного источника финансирования указана Украина, в обосновании – осуществление политической деятельности. Как и неделей ранее, реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, не пополнялся.

Роман Цимбалюк был корреспондентом УНИАН в Москве с 2008 года, но в январе 2022 года покинул Россию.

Ранее мы писали, что Минюст России внес гражданина Украины журналиста Дмитрия Гордона в список иностранных агентов.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.