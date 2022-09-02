Министерство юстиции России внесло гражданина Украины журналиста Дмитрия Гордона в список иностранных агентов.

Соответствующий перечень опубликован на сайте министерства.

Живущий в Киеве Дмитрий Гордон известен в Российской Федерации.

Кроме того, в список вошел российский музыкант Андрей Макаревич - за осуществление политической деятельности в связи с Украиной.

На данный момент в России четыре реестра иноагентов: СМИ, физлиц, некоммерческих организаций, а также незарегистрированных общественных объединений.

Известно, что Россия объявляет иноагентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или "находится под иностранным влиянием".

Напомним, в июле Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по обвинению "в распространении фейков о российской армии, экстремизме и призывах к агрессивной войне".

Ранее мы писали, что российский Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова и Александра Невзорова. Невзоров резко критикует "спецоперацию" в Украине. А Венедиктова в Украине хорошо знают как бывшего редактора издания "Эхо Москвы".