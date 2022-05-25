В России предлагают ужесточить ответственность для своих граждан за сотрудничество с иностранными государствами.

Соответствующие законопроекты внесены в Госдуму РФ.

В случае их принятия, переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы до 20 лет.

Тайное сотрудничество с иностранной спецслужбой повлечет 8 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов РФ будут наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет.

Ранее в России признали иноагентами журналистов Александра Невзорова, Алексея Венедиктова и Юрия Дудя.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.