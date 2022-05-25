Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

"Они отправляют нам сообщения: "Вы должны предать свою родину", - цитирует газета заявление Антонова.

Также издание отметило, что в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.

В этом же материале приводятся слова американского посла в Москве Джона Салливана о том, что дипломатическая высылка США и России по принципу "око за око" привела к сокращению персонала настолько, что почти половина оставшихся составляют морские пехотинцы и наемные сотрудники службы безопасности, охраняющие периметр комплекса посольства площадью 12 акров. Сегодня в посольстве работают 130 человек по сравнению с 1200 пять лет назад.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле Австрия стала еще одной страной Евросоюза, которая выслала российских дипломатов. В Вене признали "персонами нон грата" четырех дипломатов РФ.

Также мы писали, что на днях МИД РФ объявил о высылке из страны десятков французских, итальянских и испанских дипломатов.