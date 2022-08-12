Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что во время войны критиковать президента нельзя.

"Все, что было до войны, было до войны. А что было до войны? Я публично критиковал Владимира Александровича по трем позициям: коррупция в стране, ущемление свободы слова и отвратительная кадровая политика. Отвратительная! И мы, кстати, сейчас, во время войны, увидели, насколько я был прав тогда", – сказал Гордон в интервью своей жене Алесе Бацман.

Журналист напомнил, что критиковал министра обороны Андрея Тарана и народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и лично говорил о них с президентом.

"Да, я критиковал Владимира Александровича. Я ему это в лицо говорил. Но критиковать президента в воюющей стране, тем более, если он хорошо выполняет свою работу, – вообще за гранью добра и зла", – заявил Гордон.

Напомним, что на прошлой неделе Telegram-каналы, связанные с Офисом президента, писали, что Дмитрий Гордон вместе со своим другом экс-главой СБУ Игорем Смешко якобы проходят по делу о госизмене.

После этого Гордон дал большое интервью своей жене Алесе Бацман (в котором и сделал цитируемое выше заявление о недопустимости критики президента во время войны) и взял большое интервью у советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

Ранее мы писали, что Дмитрий Гордон извинился перед Алексеем Арестовичем за то, что назвал его аферистом.

Также "Страна" сообщала, что Дмитрий Гордон назвал "российскими нарративами" слухи о том, что ему могут предъявить подозрение в госизмене.