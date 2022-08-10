Журналист Дмитрий Гордон в интервью своей жене Алесе Бацман прокомментировал слухи, что он и его друг, экс-глава СБУ Игорь Смешко проходят по делу о госизмене.

По словам Гордона, тезисы о том, что "Гордон - агент ФСБ" запускают его хейтеры. Сам же он заявляет, что это фейк.

"Они запускают, что против Смешко и Гордона дело о госизмене ведется. Это все вранье, это все фейки", - заявил Гордон.

Он добавил, что информация о том, что он якобы пытался выехать из Украины в Польшу, также является фейком.

Дмитрий Гордон назвал Смешко самым прозападным главой СБУ за всю историю ее существования. А тех, кто распускает слухи о подозрении в госизмене против Смешко и Гордона - "идиотами" и "долбодятлами".

"Пишут, что Смешко подозревается в госизмене. Ну, тоже долбодятлы, честное слово. Смешко - самый прозападный, проамериканский, пробританский, проевропейский руководитель украинских спецслужб за все время существования украинских спецслужб. Смешко был военным атташе в США, в Швейцарии, готовил первый договор США с Украиной. Смешко лично дружит с руководителями ЦРУ, Ми-6 и т.д.

Они идут от обратного, это чисто Геббельсовская история: а давай его обвиним в том, что он - русский агент. Мало того, он не просто русский агент - русские еще хотели, когда Зеленский сбежит, назначить Смешко гауляйтером Украины. Это я так представляю, как они рассуждают. А давай запустим, что есть пленки, где Смешко прямо говорит о том, что он собирался стать гауляйтером. В результате потом пишут: пленки есть, но Смешко на них нет. Там какие-то люди говорят, что было бы неплохо, когда Зеленский сбежит, чтобы Смешко стал гауляйтером. Это смешно на самом деле", - прокомментировал Гордон.

Напомним, что ранее следствие нашло "пленки Смешко", где обсуждалось, что он возглавит "правительство Украины" при россиянах.

Смешко - друг Гордона. Сам Гордон назвал смешными слухи о том, что теперь его подозревают в госизмене.