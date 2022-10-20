Санкции против жены Лукашенко и глав силовых ведомств Беларуси. Зеленский ввел в действие решение СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Беларуси Александра Лукашенко Галины. Кроме того, санкции введены против глав белорусских силовых ведомств, а также предприятий.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно указу, против Галины Лукашенко введены санкции сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.
Также под санкции подпали 2 507 граждан Беларуси и 1 374 белорусских компаний.
Среди физических лиц:
- министр обороны Виктор Хренин;
- первый замминистра обороны Виктор Гулевич;
- глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо;
- генпрокурор Андрей Швед;
- руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора;
- министр внутренних дел Иван Кубраков;
- глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.
Среди юридических лиц:
- Государственный военно-промышленный комитет Беларуси;
- Государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника";
- ООО "Оборонные инициативы";
- Научно-производственное ООО "ОКБ ТСП"
- 558-й авиационный ремонтный завод.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских олигархов и компаний.
Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против брата фактического правителя Грузии Иванишвили.