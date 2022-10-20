Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против высокопоставленных лиц Беларуси. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Беларуси Александра Лукашенко Галины. Кроме того, санкции введены против глав белорусских силовых ведомств, а также предприятий.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, против Галины Лукашенко введены санкции сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.

Также под санкции подпали 2 507 граждан Беларуси и 1 374 белорусских компаний.

Среди физических лиц:

  • министр обороны Виктор Хренин;
  • первый замминистра обороны Виктор Гулевич;
  • глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо;
  • генпрокурор Андрей Швед;
  • руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора;
  • министр внутренних дел Иван Кубраков;
  • глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.

Среди юридических лиц:

  • Государственный военно-промышленный комитет Беларуси;
  • Государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника";
  • ООО "Оборонные инициативы";
  • Научно-производственное ООО "ОКБ ТСП"
  • 558-й авиационный ремонтный завод.

Зеленский подписал указ о санкциях против правительства Беларуси

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских олигархов и компаний.

Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против брата фактического правителя Грузии Иванишвили.

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