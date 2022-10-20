Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении супруги президента Беларуси Александра Лукашенко Галины. Кроме того, санкции введены против глав белорусских силовых ведомств, а также предприятий.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, против Галины Лукашенко введены санкции сроком на 10 лет. Они предусматривают 13 ограничительных мер, в том числе блокировку активов и запрет на приобретение земельных участков.

Также под санкции подпали 2 507 граждан Беларуси и 1 374 белорусских компаний.

Среди физических лиц:

министр обороны Виктор Хренин;

первый замминистра обороны Виктор Гулевич;

глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо;

генпрокурор Андрей Швед;

руководитель Следственного комитета Дмитрий Гора;

министр внутренних дел Иван Кубраков;

глава КГБ Иван Тертель и другие представители силовых ведомств.

Среди юридических лиц:

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси;

Государственное внешнеторговое предприятие "Белспецвнештехника";

ООО "Оборонные инициативы";

Научно-производственное ООО "ОКБ ТСП"

558-й авиационный ремонтный завод.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских олигархов и компаний.

Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против брата фактического правителя Грузии Иванишвили.