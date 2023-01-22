Наступление РФ под Запорожьем и Бахмутом, угроза массированного ракетного обстрела. Сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 22 января.
Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом и Запорожьем.
Главное из заявлений командования:
- Угроза нанесения ударов ракетами и дронов-камикадзе сохраняется по всей Украине.
- Россияне вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации.
- Отражены атаки в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.
Как писала "Страна", Штаты советуют Украине вывести военных из Бахмута, чтобы подготовиться к контратаке.
Напомним, в Белом доме признали, что Россия добилась прогресса в районе Соледара и Бахмута.
Ранее мы писали, что в разведке Германии обеспокоены трехзначными ежедневными потерями ВСУ в боях за Бахмут.
Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.
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