В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 22 января.

Сообщается, что российские войска наступают под Бахмутом и Запорожьем.

Главное из заявлений командования:

Угроза нанесения ударов ракетами и дронов-камикадзе сохраняется по всей Украине. Россияне вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. Отражены атаки в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Как писала "Страна", Штаты советуют Украине вывести военных из Бахмута, чтобы подготовиться к контратаке.

Напомним, в Белом доме признали, что Россия добилась прогресса в районе Соледара и Бахмута.

Ранее мы писали, что в разведке Германии обеспокоены трехзначными ежедневными потерями ВСУ в боях за Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.