Польша через несколько дней начнет обучение украинских военных эксплуатации танков Leopard 2, несмотря на то, что разрешение от Германии на их передачу ещё не получено.

Об этом сообщил председатель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

А руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил в эфире телемарафона, что украинские военные уже обучаются комплексно на западных полигонах (Великобритания, Германия, Чехия, Испания) и формируют полноценные бригады или батальоны. Задействуется при этом техника НАТО.

"В итоге, получается укомплектованное подразделение по НАТОвскому стандарту и готовое воевать на технике альянса, поставляемой в Украину. "Конечно, учитывается и наш богатый опыт", - говорит Мусиенко.

В связи с этим он видит смысл в обучении украинских военных уже сейчас работе с "Леопардами", поставка которых еще только обсуждается.

Рано или поздно решение будет принято, считает Мусиенко, и к тому времени украинские военные уже должны быть готовы вести боевые действия на западных танках.

Ранее премьер Польши заявил, что они передадут Украине танки Leopard 2 даже без разрешения Берлина.

По данным ВСУ, Украина уже создает новые воинские подразделения под возможные поставки западных танков и БМП.

Тем временем война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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