Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава найдет способ передать Украине немецкие танки Leopard 2 даже без разрешения Берлина.

Об этом он сказал в интервью агентству РАР.

"Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью. И не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу", - сказал Моравецкий.

Отношение Германии к этому вопросу он назвал "неприемлемым" и потребовал от Берлина более ясного заявления по поводу того, могут ли другие страны, имеющие на вооружении танки Leopard, направлять их Украине.

По его словам, если Германия не даст согласия на поставку Leopard 2, Польша создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться танками и другими военными поставками с Украиной.

"Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без", - заявил Моравецкий.

"Отметим, что по международным правилам, одна страна не может передавать другой стране оружие без согласия страны-производителя этого оружия. Впрочем, данное правило уже нарушалось, когда оружие советского производства передавалось Украине без разрешения РФ. Однако, с Германией другая история - она, также как и Польша, член НАТО. И, к тому же, крупный поставщик оружия для польской армии", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

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