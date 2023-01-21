Несмотря на то, что западные партнеры не смогли согласовать с Германией передачу Украине танков "Леопард", украинские военные начнут учиться управлять ими в Польше. На обучение украинцев управлению "Леопардами" согласие Германии не нужно.

Об этом "Голосу Америки" сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Первый шаг сделан: начинаем обучающие программы для [украинских] экипажей на "Леопардах 2", - заявил он.

По словам Резникова, договоренности об обучении были достигнуты с Польшей, которая ранее согласилась на передачу 14 таких танков Украине. Он выразил надежду, что Германия вскоре тоже дозреет до передачи техники.

"Есть прорыв - это возможность для стран, которые владеют "Леопардами", начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме после проведения собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю", - добавил министр.

Между тем польские танки смогут поступить в Украину только после согласия Германии на реэкспорт. А Берлин отказался его предоставлять, что и стало главным итогом вчерашнего "Рамштайна".

Несмотря на это Резников назвал встречу отличной.