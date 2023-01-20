Странам НАТО на встрече в Германии в формате "Рамштайн" не удалось достичь единой позиции по поставкам танков Киеву.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе "Рамштайн", пишет Reuters.

Он сказал, что такое решение будет принято в ближайшей перспективе, но добавил, что последнее слово остается за канцлером Шольцем.

Писториус сказал, что пока не может уточнить, в какой момент будет принято решение по поставкам.

"Мы обсуждали возможную поставку танков Leopard 2, однако договорится не удалось. Среди партнеров нет единого мнения", - сказал он.

При этом Борис Писториус сказал, что многие союзники разделяют мнение ФРГ.

"Заявления СМИ о том, что Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков в Украину – ложь. Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать. Все за и против должны быть взвешены. Многие союзники разделяют нашу точку зрения", - добавил министр.

Он сообщил, что вопрос о поставках ВСУ танков Leopard обсуждается.

"Мы не можем сегодня сказать, каким будет решение и когда оно будет принято. Я хотел бы действовать быстро, в случае принятия решения, но в случае отрицательного решения, сделать будет ничего нельзя", - заявил он.

Согласно расписанию встречи, дискуссия продолжается. Итоговая пресс-конференция назначена на 17:30-18:00 по Киеву.

Ранее Bild писал, что согласие Германии на поставку Украине танков становится все более вероятным.

Между тем, сегодня сообщалось, что Чехия и Словакия готовы передать Украине предоставленные им Германией танки Leopard.

Кроме того, мы писали, что глава Пентагона пообещал "давить на немцев", чтобы склонить их к передаче Украине танков Leopard, по данным CNN.

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