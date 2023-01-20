После нескольких дней упорных слухов о том, что канцлер Германии Олаф Шольц требовал от США передать Украине танки Аbrams как обязательное условие для предоставления немецких танков Leopard, Кабмин ФРГ решил их опровергнуть.

Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.

"Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии ставил условия американскому президенту. Ни в коем случае не было требования, чтобы если случилось одно, последовало другое", - сказал он.

Хебештрайт также заявил, что Берлин до сих пор не получал от других стран запросы на разрешения на поставки немецких "Леопардов" в Украину.

Напомним, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Шольц заявил Байдену о готовности одобрить передачу Украине немецких танков при одном условии. По данным издания, немецкий канцлер сказал, что Германия готова одобрить поставки Украине танков Leopard, если США передадут Украине свои танки Abrams.

Также мы писали, что глава минобороны Литвы считает, что Украина может получить танки Leopard после заседания "Рамштайн", которое уже началось.

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